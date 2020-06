Punschhäferln als neue Goldgrube für Diebesbanden

Wenn sich, wie diese Woche in Zagreb, Polizisten aus Österreich und vom Balkan treffen, dann werden mitunter brisante Informationen ausgetauscht. So wechselt beim Essen eine Serviette den Besitzer, auf der der Name eines Menschenhändlers in Wien zu finden ist.

Oder es wird eine Warnung ausgesprochen. Aus Bosnien kam diesmal der Hinweis, dass derzeit Kinderbanden ausgebildet werden, um auf österreichischen Weihnachtsmärkten auf Beutezug zu gehen. Die Objekte der Begierde sind vor allem die mit bis zu 5 Euro Pfand belegten Punschhäferln. Vermutlich bei nachgebauten Ständen wurden die minderjährigen Mädchen und Burschen ausgebildet. "Der Vorteil dabei ist, dass die meisten Besucher bei so geringen Beträgen nicht die Polizei rufen", erklärt Oberst Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt.Das beim Häferl-Umtausch eingenommene Geld ist in Osteuropa viel mehr wert, in Moldawien etwa leben ganze Familien von 90 Euro im Monat. Das entspricht – je nach Weihnachtsmarkt – dem Pfand für ein bis zwei Dutzend Tassen. Deshalb schicken organisierte Banden Trickdiebe (aber auch Taschendiebe und Bettler) mit immer ausgeklügelteren Methoden nach Österreich.