Psycho-Terror, der krank macht

Hunderte Anrufe innerhalb weniger Tage, Sturmläuten an der Haustüre, eMails mit falschem Absender – Stalking-Opfer sind oftmals einem wahren Psychoterror ausgesetzt. In manchen Fällen gehen die Belästigungen so weit, dass die Personen psychologische Betreuung brauchen, um die Geschehnisse überhaupt verarbeiten zu können.

Der KURIER sprach mit einer Ermittlerin des Bundeskriminalamtes, die schon mit vielen Fällen konfrontiert war, in denen es um beharrliche Verfolgung ging. „Es ist ganz wichtig zu dokumentieren, was der Stalker unternimmt. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch sinnvoll, sich ein Gedächtnisprotokoll anzulegen. Auch deshalb, weil es die Beweisführung in einem möglichen Gerichtsverfahren einfacher macht.“

Wichtig sei es auch, dem Täter unmissverständlich klar zu machen, dass man keinen weiteren Kontakt mehr wolle.

„Am besten macht man dies, wenn sich ein Zeuge in der Nähe befindet“, sagt die Ermittlerin. Grundsätzlich sei es wichtig, in konkreten Gefahrensituationen sofort die Polizei über den Notruf 133 zu informieren. Wird man mit dem Auto verfolgt, sollte man unbedingt die nächstgelegene Polizeidienststelle ansteuern.