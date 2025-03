Ott-Prozess: Ex-BVT-Kollege kann sich nicht an Chats erinnern

Auch auf die Zusammensetzung der "Soko Tape", die nach dem Ibiza-Video zur Klärung strafrechtlicher Vorwürfe eingerichtet wurde, soll Jenewein Ott angesetzt haben. Der Ex-Politiker soll weiters verbotenerweise Fotos im U-Ausschuss aufgenommen und diese an Ott gesendet haben.

Jenewein soll wiederum von Oktober 2018 bis Mai 2019 eine frühere Kabinettsmitarbeiterin Kickls beauftragt haben, ihm Berichte mit Informationen zu Teilnehmenden an zwei Treffen europäischer Nachrichtendienste zu liefern. Im Juni 2020 soll Ott dann einem Deutschen vertrauliche Informationen zu zwei BVT-Beamten und einem verdeckten Ermittler "gesteckt" haben. Alle Angeklagten bestreiten die gegen sie erhobenen Vorwürfe.

Wer ist Alpha77?

Konkret ging es am Montag zunächst um die Zusammensetzung der sogenannten "Soko Tape" - Ott fragte dabei laut Chat-Protokollen einen User mit dem Nickname "Alpha77" , wer in dieser Soko sei. Der damalige BVT-Beamte gab in seiner Zeugenaussage aber an, dass er sich nicht erinnern könne, ob er selbst dieser Alpha 77 gewesen sei. "Wir hatten ja mehrere Nicknames." Auch nach dem Vorhalt des Staatsanwalts, dass die Rufnummer von Alpha 77 auf Otts Handy unter seinem Namen eingetragen war, blieb er bei seiner Darstellung.