Verhandlung gegen Egisto Ott und Hans-Jörg Jenewein gestartet

Schwere Geschütze hat der Staatsanwalt am Freitag am Wiener Landesgericht im Prozess gegen den früheren Chefinspektor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott , den ehemaligen freiheitlichen Nationalratsabgeordneten und nunmehrigen parlamentarischen Mitarbeiter Hans-Jörg Jenewein und zwei weitere Angeklagte aufgefahren. Ott habe sich "vom Staatsschützer zum Gefährder staatlicher Organisationen" entwickelt, bemerkte der Anklagevertreter.

Ott habe "Polizeikolleginnen und Polizeikollegen" gefährdet und speziell einen verdeckten Ermittler des Bundeskriminalamts mit der Weitergabe personenbezogener Daten - dessen Geburtsdatum und polizeilichen Werdegang - an Dritte sogar "in Lebensgefahr gebracht", sagte der Staatsanwalt. Ott habe weiters "die Zusammenarbeit von Österreich und befreundeten ausländischen Nachrichtendiensten" gefährdet und das Vertrauen der heimischen Bevölkerung in die Institutionen und Funktionsträger "untergraben". Zur Motivation des strafrechtlich relevanten Vorgehens verwies der Staatsanwalt auf die erste, aus Vorwürfen gegen Ott herrührende Suspendierung des Ex-BVT-Chefinspektors, der "in die Sicherheitsakademie, zur Polizeischule abgeschoben" worden sei. Das habe bei Ott "Hass und Wut auf das BVT geschürt."

Otts Verteidiger: "Aus politischen Gründen angeklagt"

"Er war und ist Staatsschützer", konterte einer der beiden Verteidiger Otts, der Wiener Anwalt Joseph Phillip Bischof. Ott habe als Polizeibeamter "maßgeblich zur Aufklärung der Briefbomben-Serie beigetragen" und bei der Befreiung von österreichischen Geiseln im Ausland mitgewirkt: "Er war und ist Staatsschützer. Er ist kein Lebensgefährder." In ungewöhnlich deftigen Worten geißelte Bischof in Richtung der Staatsanwaltschaft die lange Ermittlungsdauer des Verfahrens: "Wenn ich sieben bis acht Jahre in den Hut scheiß', bin ich als Verteidiger zu recht weg vom Fenster."