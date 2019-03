Prozess um Schweineköpfe vor Grazer Moschee startet im März

Schändungen häufen sich

Liegt der Vorfall in Graz bereits drei Jahre zurück, so ist es im norddeutschen Rostock unlängst wieder zu einer Schändung mittels abgetrenntem Schweinekopf gekommen. Auf dem Gelände, das für den Bau einer Moschee im Gespräch ist, wurden der Kopf des Tieres und zwei abgetrennte Pfoten gefunden, teilte die Polizei mit.

Auch in Leipzig hatten Unbekannte vor drei Jahren auf einem solchen Baugelände ein totes Schwein platziert. Auf dem Tier stand mit roter Farbe "Mutti Merkel" geschrieben. Schon 2013, nach Bekanntwerden der Baupläne für das islamische Gotteshaus, waren dort blutige Schweineköpfe aufgespießt und Mülltonnen angezündet worden.

Im Oktober 2016 fand eine Anwohnerin vor der Tür einer Potsdamer Moschee den abgetrennten Kopf eines Ferkels. Daraufhin übernahm der für Straftaten mit mutmaßlich politischem Hintergrund zuständige deutsche Staatsschutz die Ermittlungen. Es handeltre sich dabei um die einzige Moschee im Bundesland Brandenburg, in der über 500 Muslime ihrem Glauben nachgehen. Auch in Rheinland-Pfalz und dem Münsterland hat es bereits solche Vorfälle gegeben.

Abgetrennter Kopf an Ramadan

In Österreich war derweil nicht nur Graz, sondern auch Linz betroffen. Im Jahr 2016 hatten Unbekannte in der Nacht zum Ramadan, wo besonders viele Gläubige sich zum gemeinsamen Gebet versammeln, einen Schweinekopf an die Türklinke der Linzer Moschee gehängt. Der Betreiber des Gotteshauses hatte das damals als wohl "besonderen Anreiz" für die Täter bezeichnet und darin ein Zeichen gesehen, dass die, teilweise seit Generationen in Linz lebenden, Österreicher muslimischen Glaubens "nicht mehr willkommen" seien.