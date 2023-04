Prozess um fahrlässige Tötung in Graz: Richterin zweifelte an Notwehrsituation

Passiert war alles am Abend des 16. September 2022 in Graz: Der Beschuldigte, ein 63-jähriger Unternehmer und Dolmetscher, war schon einige Monate mit einer 33-jährigen Frau zusammen, doch die lebte immer noch in ihrer eigenen Wohnung im Bezirk Eggenberg in Graz - und bei ihr ein 34-jähriger Freund, mit dem sie allerdings davor auch eine sexuelle Beziehung hatte. Zudem hatte die Grazerin auch noch als "Geheimprostituierte" in ihrer Wohnung gearbeitet, sagte der Angeklagte vor Gericht. Das alles habe ihn aber nicht gestört. Geärgert habe ihn dagegen, dass der Freund, der immer noch bei ihr wohnte, sie schlug und einfach nicht ausziehen wollte.

"Hände wie Blei"

Der 63-Jährige gestand, dass er an besagtem Abend mit der 33-Jährigen und dem späteren Opfer gemeinsam in der Wohnung der Frau war. Der 34-Jährige hatte getrunken und es kam zum Streit. "Ich sagte ihm, dass ein Saustall in der Wohnung ist", so der Beschuldigte am Mittwoch zur Richterin. Plötzlich packte der deutlich größere 34-Jährige ihn am Hals und nahm ihn in den Schwitzkasten. "Seine Hände waren wie Blei auf mir. Er hat mich gedrückt, dass ich fast keine Luft mehr bekam. Mir wurde schwarz vor Augen", so der Angeklagte.