Prozess um einen nur fast perfekten Mord

Im Juli 2018 starb Peter W., 82, schließlich in seinem Haus in der Weststeiermark. Ein Bestattungsunternehmen holte den Leichnam noch in der Nacht ab. „Ist das nicht ungewöhnlich?“, wundert sich der Richter am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht. Die Uhrzeit des Abtransports nicht, entgegnet der Unternehmer. „Aber die Fragen des Sohnes beim Anruf. Er wollte wissen, was sind Todesanzeichen, was ist ein sicherer Todeszeitpunkt?“

Doch es gab die Bescheinigung eines Allgemeinmediziners, der die Totenbeschau durchgeführt hatte: Er bestätigte den natürlichen Tod des 82-jährigen Steirers.

Eineinhalb Jahre später sitzt jedoch dessen Sohn vor Gericht. Staatsanwältin Nora Lackner klagt den 55-Jährigen an, den alten Mann erstickt zu haben: „Er hat seinen Vater kaltblütig ermordet.“ Bei der Obduktion fand ein Gerichtsmediziner schwere Verletzungen im Kehlkopfbereich, die nur durch Druck auf den Hals passiert sein können.

Allerdings wäre das beinahe nicht entdeckt worden: Der Leichnam war bereits im Krematorium, als ihn die Anklägerin beschlagnahmen ließ ein paar Stunden später wäre nichts mehr zu machen gewesen, die Einäscherung war schon anberaumt.