Prozess in Graz nach doppeltem Femizid: 24-Jähriger geständig

Ein 24-jähriger Rumäne hat sich am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen des Verdachts des Mordes an einer 41-jährigen Frau verantworten müssen. Der Mann gestand, dass er sie im Februar des Vorjahres mit einer Vielzahl an Scherenstichen getötet habe, ehe er in ihrer Wohnung einen Brand gelegt hat. Kurz nach seiner Festnahme wurden gegen ihn auch Ermittlungen wegen eines weiteren Mordes in Zürich gestartet. Auch diese Tötung gestand er am Dienstag in Graz.

Nach dem Brand in der Wohnung der 41-jährigen Grazerin hatte es am 7. Februar 2022 rasch den Verdacht gegeben, dass das Feuer gelegt wurde, um möglicherweise einen Mord zu vertuschen. Die in der Wohnung gefundene Leiche wies zahlreiche Einstichverletzungen auf. Rund eineinhalb Tage später wurde der heute 24-Jährige festgenommen. Er soll die Nacht vor dem Brand mit der Frau verbracht und sie anschließend getötet haben.

