Protestwelle in Graz: Klima-Aktivisten klebten sich auf Kreuzung

Auf die Straße klebte sich Petra Lex (55), die für die katholische Kirche arbeitet: "Seit den 90ern weiß ich, dass wir in die falsche Richtung gehen. Damals war ich zu leise, seit ein paar Jahren bin ich es nicht mehr. Ich übernehme Verantwortung für die Gegenwart und die Zukunft, und das fühlt sich gut und richtig an. Außerdem möchte ich meinen Kindern zeigen, dass ich alles versucht habe."



Martin Brischnik, Architekt und Universitätslektor nahm an dem Protest teil, weil " die Wissenschaft schon seit langem vor den drastischen Folgen der Klimakrise warnt. Diese Warnungen gehen aber durch den Lobbyismus der fossilen Industrien unter. Ein umgehendes Handeln ist in diesem Fall nicht optional, sondern überlebensnotwendig."