Projekt gegen Wilderei in Deutschland und Österreich gestartet

Gegen die illegale Jagd auf geschützte und seltene Tierarten in Österreich und Deutschland ist das länderübergreifende von der EU geförderte Projekt "wildLIFEcime" an den Start gegangen, wie der WWF in einer Aussendung berichtet. Naturschutzverbände, Behörden, Veterinärmedizin, Polizei und Wissenschaft sind an dem auf vier Jahr angesetzten Programm für den Artenschutz beteiligt.