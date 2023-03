Probeführerscheinbesitzer raste mit 168 km/h durch 70er-Zone

Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist am Samstag mit seinem Auto 167 km/h durch eine 70er-Zone in Salzburg gerast. Der Mann wurde mit seinem Wagen von einer Zivilstreife in der Alpenstraße in Richtung Anif gestoppt. Die Beamten nahmen dem 18-Jährigen den Führerschein vorläufig ab und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, berichtete die Polizei.