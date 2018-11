Prater-Chef: „100 Prozent Sicherheit gibt es nicht“

Haben Sie als Kind des Praters schon immer gewusst, dass Sie das Zepter ihres Vaters übernehmen werden?

Mein älterer Bruder hat mir erzählt, dass ich anscheinend in meiner Kindheit den Wunsch geäußert habe, auch Präsident zu werden. Tatsächlich habe ich mich erst im Jahr 2000 dazu entschieden, hauptberuflich im Prater zu arbeiten. Davor habe ich eine Elektrikerlehre abgeschlossen. Eine Bedingung von meinem Vater war es, etwas Ordentliches zu lernen (lacht).

Können Sie sich vorstellen, dass ihre Kinder in ihre Fußstapfen treten?

Ja, sie wachsen auch hier auf. Zwei von ihnen sind im Prater auf die Welt gekommen. Wir haben schon potenzielle Goscherte als Kinder. Der 15-Jährige steht schon in den Startlöchern (lacht).

Auf welche Attraktionen dürfen sich die Besucher in den nächsten Jahren freuen?

Es kommt ein Familienkarussell mit dem Namen Jumper. Da ist der Name Programm. Dann wird noch die Attraktion Fluch der Piraten geben, die eine hochkomplexe Themenfahrt durch das Reich der Piraten ist. Noch dazu wird es einen 60 Meter hohen Turbo Booster geben. Die frühere Form hatte 35 Meter. Das ist vielleicht ein Fahrgeschäft, das ich nur einmal ausprobiere. Für den Herbst 2019 ist dann die Eröffnung des Königreichs der Eisenbahnen angestrebt. In der Nähe des Schweizerhauses wird Wien in Modellbaugröße nachgebildet, in Zusammenarbeit mit den Wiener Linien und den ÖBB. Man kann den Bahnverkehr begutachten, ähnlich wie in Hamburg.