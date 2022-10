Positiv auf Corona getestet - und was nun?

Wo getestet wird

Erste Anlaufstelle für Menschen mit Symptomen ist immer noch die Hotline mit der Rufnummer 1450, dort werden behördliche Tests vereinbart. Über die Apotheken kann man pro Monat fünf Antigen-Schnelltests (Wohnzimmertests) beziehen sowie fünf PCR-Tests. Die Abstriche dafür werden in den meisten Bundesländen in den Apotheken selbst abgenommen, in Wien, Niederösterreich, Tirol und dem Burgenland kann man alternativ auch PCR-Gurgeltests wählen.

Das Limit - maximal zehn Tests pro Monat - gilt nicht, wenn man Symptome verspürt oder bestimmten Berufsgruppen angehört, etwa im Gesundheitsbereich oder Flüchtlingsbetreuungseinrichtungen arbeitet. Ebenfalls ausgenommen sind z. B. Besucher von Seniorenheimen.

Das Freitesten aus der Verkehrsbeschränkung

Dies ist in den Bundesländern ebenfalls unterschiedlich geregelt: Entweder behördlich (über 1450) und die Apotheken bzw. Teststraßen oder - wie etwa in der Steiermark - seit September nur noch mittels PCR-Tests in den Apotheken.

Das Freitesten ist aber generell erst ab dem fünften Tag der Infektion möglich, wobei es auch hier wieder feine Unterschiede gibt: Wer nur mittels (in einer Teststraße oder Apotheke) Antigentest positiv getestet wurde und binnen 48 Stunden einen negativen PCR-Test vorlegt, ist aus der Verkehrsbeschränkung entlassen. Wessen Infektion gleich mittels PCR-Test bestätigt wurden, könnte sich zwar theoretisch täglich erneut testen (Gurgeltests), aber es brächte keine Verkürzung der Verkehrsbeschränkung, das klappt erst ab Tag fünf.

Die Kinderbetreuung

Eltern stellte die Tatsache, dass infizierte, aber symptomlose Kindergarten- oder Volksschulkinder zu Hause bleiben müssen, vor gewaltige Probleme. Mit 5. September trat eine vom Nationalrat beschlossene Sonderbetreuungszeit in Kraft: Demnach stehen pro Elternteil bis zu drei Wochen zu, wenn das Kind wegen einer Corona-Infektion nicht in die Volksschule oder den Kindergarten darf. Sollten Schulen behördlich geschlossen werden, steht diese Sonderbetreuungszeit auch Erziehungsberechtigungen älterer Kindern zu (bis 14 Jahre). Die Regelung läuft vorerst bis Jahresende.

Die Krankmeldung

Für Coronafälle wurde die telefonische Krankmeldung beim Hausarzt reaktiviert, und zwar ist sie seit 1. August wieder möglich. Mediziner raten Patienten dringend davon ab, mit Coronasymptomen in die Praxis zu kommen. "Viele Leute rufen dann an und fragen, ob sie kommen sollen", beschreibt etwa der Wiener Mediziner Erwin Rasinger. "Dann sage ich natürlich, bitte nicht."

Das E-Rezept

Es ist mittlerweile "state of the art", wie sich Erwin Rasinger ausdrückt. Im ersten Halbjahr 2022 waren laut dem Dachverband der Sozialversicherungsträger bereits 93 Prozent der Apotheken und 82 Prozent der Ordinationen angeschlossen, es wurden rund acht Millionen digitale Rezepte ausgestellt. Um verordnete Medikamente zu holen, reicht die E-Card, das Papierrezept muss also nicht mehr sein.