Polizistinnen gesucht: Girls Day soll für Nachwuchs sorgen

Am Donnerstag fand österreichweit der „Girls‘ Day“ statt, bei dem Mädchen und junge Frauen in verschiedene Branchen und Berufe schnuppern können. Die Polizei war auch heuer wieder von Vorarlberg bis in das Burgenland mit Aktionen, Präsentationen und Informationen am Start, um jungen Frauen den Beruf „Polizistin“ schmackhaft zu machen.

„In den vergangenen drei Jahrzehnten haben Frauen die Polizei nachhaltig verändert“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in der Marokkanerkaserne in Wien, wo sich die Wiener Polizei dem jungen Publikum präsentierte. „Wir haben schon einiges erreicht: Mehr als 25 Prozent aller Polizeibediensteten sind weiblich, in den Grundausbildungslehrgängen liegt der Frauenanteil bereits über 30 Prozent“, ergänzte der Innenminister.