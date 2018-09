Polizistin stand eisern zu Verbrecher

Mittlerweile soll die Polizistin den Kontakt zu dem Serienverbrecher abgebrochen haben. Im April hatte sie sich per rechtsanwaltlichen Schreiben an ihren Verflossenen gewandt, dass dieser keinen Kontakt zu ihr aufnehmen solle. Außerdem hat die Frau um eine Versetzung in eine andere Inspektion angesucht. Sie befindet sich seit Juli in einer Beziehung mit einem anderen Mann.

Bei einer Disziplinarverhandlung im August zeigte sich die Beamtin zwar reumütig und gab zu, das Ansehen des Amtes geschädigt zu haben. Damit hatte die Polizistin das „Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung“ beschädigt. Der Disziplinaranwalt beantragte eine Geldstrafe zwischen 7000 und 10000 Euro, blitzte jedoch ab.

Denn bei der Urteilsfindung flossen als Milderungsgründe das Geständnis, die positive Zukunftsprognose und die bisherige Unbescholtenheit ein. Weil der lange Tatzeitraum als Erschwerungsgrund hinzu kam, musste die Frau somit 2200 Euro Strafe zahlen. Ein teures (Liebes-)Vergnügen.