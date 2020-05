Polizisten in Schadstoffanzügen

Die GKOs haben bei Einsätzen einen Spagat zu bewältigen: Sie müssen nicht nur mit Schnelltestern und Hightech-Messgeräten möglicherweise todbringenden Substanzen nachspüren, sondern auch Straftatbestände aufklären. „Früher hat man ein Kuvert einfach abtransportiert. Jetzt gibt es vor Ort eine Spurensicherung“, erklärt Bamlitschka. Trittbrettfahrer, die weiße, dem Kampfstoff Anthrax ähnelnde Substanzen versandt haben, wurden so bereits ausgeforscht. Oft assistieren die GKOs ihren Kollegen, die ihnen über Funk Anweisungen geben. Häufige Einsätze gibt es in Botschaften, vor Staatsempfängen oder durch Stoffe aus dem Zweiten Weltkrieg und bei Verkehrskontrollen.

Für ihre „Sonderverwendung“ im Polizeidienst erhalten sie die übliche Außendienstzulage, so, wie wenn sie Strafzettel ausstellen würden. Übers Jahr verteilt müssen sie rund 50-mal ausrücken. „Daran merkt man“, erzählt Bamlitschka, „dass die Menschen sensibel für solche Themen sind.“ Oft übersensibel. In NÖ klagten zwei Frauen über Hustenreiz an ihrer Tür. Ein GKO-Team rückte aus, brachte die Türmatten ins Labor. Ergebnis: Urin von den Haustieren der beiden. Die verfeindeten Mieterinnen hatten einander gegenseitig die Matten beschmutzt.