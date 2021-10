Polizei vermutet Einbruchsserie in Kärnten

In der Nacht zum Freitag haben bisher unbekannte Täter in vier benachbarte Geschäftslokale im Ortsgebiet von Pörtschach eingebrochen. Ein Versuch bei einem fünften Geschäft blieb erfolglos, teilte die Polizei mit.

Zwar durchsuchten sie die Geschäfte, konnten jedoch nur in einem mehrere Hundert Euro an Bargeld stehlen, ansonsten nahmen sie nichts mit.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einem Einbruchdiebstahl in einem Apartmenthotel im Bezirk Klagenfurt.

Dieser fand in der Zeit vom 3. bis zum 9. Oktober statt. Bargeld in höhe von mehreren Tausend Euro konnte von den Tätern gestohlen werden, die Bewohner befanden sich zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Die Polizei ermittelt nun in Richtung einer Einbruchsserie und vermutet dieselben Täter.