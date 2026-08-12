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Leichter Anstieg

Knapp 3.000 Polizeibeamte wurden letztes Jahr im Dienst verletzt

Das entspricht einem leichten Anstieg gegenüber 2024. Zentrale Einsatztrainingszentren in allen Bundesländern sind geplant.
12.08.2026, 10:16

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Zwei Polizisten gehen nebeneinander.

Im Jahr 2025 wurden 2.976 Polizistinnen und Polizisten im Dienst verletzt, davon 1.463 durch fremde Gewalt. Dieser Wert stellt einen leichten Anstieg gegenüber dem Jahr 2024 (2.581 Verletzte, davon 1.132 durch fremde Gewalt), dar, teilte das Innenministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit und verwies auf den konsequenten Ausbau der Einsatztrainingszentren in ganz Österreich.

Polizeihunde stehen in Wien 12.000-mal jährlich im Einsatz

Ziele seien eine weitere Professionalisierung des Einsatztrainingskonzepts und die Schaffung optimaler und einheitlicher Trainingsbedingungen für unterschiedlichste Einsatzlagen, hieß es in der Mitteilung. Langfristig soll es in jedem Bundesland zentrale Einsatztrainingszentren geben.

„Polizistinnen und Polizisten müssen auf viele unterschiedliche Einsatzlagen vorbereitet sein“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). „Der Ausbau und die Modernisierung der Einsatztrainingszentren in ganz Österreich ist wichtig für die Sicherheit der Polizistinnen und Polizisten und der Bevölkerung.“

Gerhard Karner
Agenturen  | 

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