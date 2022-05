Polizei vereitelte Mordversuch in Innsbruck

Im Innsbrucker Stadtteil Pradl ist es Freitagnacht zu dramatischen Szenen in ein Wohnung gekommen. Polizisten konnten gerade noch verhindern, dass sich ein 40-jähriger Afghane mit seinem zweijährigen Kind aus dem Fenster stürzt.

Die Beamten waren kurz vor Mitternacht in die Wohnung gekommen, nachdem eine 38-jährige Afghanin zwei Stunden zuvor ihren 40-jährigen Ehemann in der Polizeiinspektion Innsbruck Bahnhof wegen Gewalttätigkeiten angezeigt hatte.

Der Mann sollte deshalb aus der Wohnung weggewiesen und mit einem Annäherungsverbot belegt werden. Im Zuge der Amtshandlung ergriff der 40-Jährige das in der Wohnung anwesende, gemeinsame zweijährige Kind der Eheleute, öffnete ein Fenster und wollte sich gemeinsam mit dem Kind aus dem 13 Stockwerk stürzen, berichtete die Polizei am Samstag.

In letzter Sekunde Kind entrissen

"Die in der Wohnung anwesenden Beamten der PI Innsbruck Pradl konnten durch rasches, entschlossenes und mutiges Einschreiten in letzter Sekunde einen Sprung durch das offene Fenster verhindern, dem Mann folglich das Kind entreißen und in Sicherheit bringen", hieß es in einer Aussendung.

In weiterer Folge sei es zu heftigen Widerstandshandlungen gekommen, bei denen sowohl der 40-jährige Mann als auch zwei Polizeibeamte verletzt wurden. Die Ermittlungen wegen Verdacht des versuchten Mordes, Widerstand gegen die Staatsgewalt und diverser Gewaltdelikte gegen die Ehefrau werden vom LKA Tirol geführt.

Der Mann wurde festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, eine Vernehmung steht noch aus.