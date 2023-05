Polizei schnappt Kautions-Betrüger auf frischer Tat

22-jähriger Pole festgenommen

Um 14.00 Uhr konnten Polizisten der Polizeiinspektion Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land) einen 22-jährigen Mann aus Polen auf frischer Tat ertappen und vorläufig festnehmen.

Zuvor wurde ein Pensionisten-Ehepaar aus der Gemeinde Ebenthal von einer fremden Frau, die sich als Polizistin ausgab, telefonisch kontaktiert. Diese teilte dem Ehepaar mit, dass deren Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt war, bei dem ein anderer Verkehrsteilnehmer tödlich verletzt wurde.

Um einer Haftstrafe zu entgehen, sollte das Ehepaar für ihre Tochter die Kaution in der Höhe von mehreren zehntausend Euro in Form von Gold, Schmuck und anderen Wertgegenständen bezahlen. Die Gegenstände würden dann von einem Polizisten an der Wohnadresse des Ehepaares in der Gemeinde Ebenthal abgeholt werden.