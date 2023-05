Polizei macht Schule: 4.500 Kurse gegen Gewalt

An der Tafel stehen die englischen Zeitformen. Der Blick der Viertklässler der NMS Wendstattgasse in Wien-Favoriten ist am Dienstagvormittag aber auf ein verpixeltes Bild gerichtet, das Revierinspektor Daniel in seinen Händen hält. „Wer das am Handy hat oder verschickt, macht sich wegen Kinderpornografie strafbar“, erklärt er.

Der Polizist ist Teil der Initiative „Under 18“. 500 Beamte, die von Experten des Bundeskriminalamts ausgebildet wurden, hielten im Zuge dieser im vergangenen Jahr 4.500 Workshops an österreichischen Schulen. Vorgesehen sind die Kurse im Regierungsprogramm. Bildungsminister Martin Polaschek und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) machten sich deshalb am Dienstag ein Bild vor Ort.

Mitarbeit

Beide lobten die Mitarbeit der Schüler und das Engagement der Beamten. Tatsächlich waren die Jugendlichen sehr interessiert. Ein Bursche fragte: „Wenn einer meine Mutter beleidigt und ich ihm dann schreib’, ich bring dich um, warum werd’ ich härter bestraft?“ Verständlich erklärte „Herr Daniel“, wie die Schüler ihn nennen, den Unterschied zwischen einer Drohung und Beleidigung.