Die Polizei erwartet zu Pfingsten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und überwacht in Abstimmung mit den zuständigen Verkehrsbehörden von Freitag bis Dienstag verstärkt den Reise- und Ausflugsverkehr. Auf Motorradstrecken sind gezielte Schwerpunkte geplant. Gegen Raser und Drängler sowie Alkohol- und Drogenlenker soll konsequent vorgegangen werden, teilte das Innenministerium am Freitag in einer Aussendung mit.

„Der Auftrag an die Polizei ist klar: Raser und Drängler aus dem Verkehr ziehen, um jene zu schützen, die sich an die Regeln halten“, hielt Innenminister Gerhard Karner fest. Im ganzen Land werden am Pfingstwochenende verstärkt Polizistinnen und Polizisten für verkehrspolizeiliche Kontrollen eingesetzt. Verkehrstote zu Pfingsten Im vergangenen Jahr wurden am Pfingstwochenende von Freitag bis einschließlich Pfingstmontag bei 477 Verkehrsunfällen mit Personenschaden 558 Menschen verletzt und zwei getötet. Im Jahr 2024 wurde eine Person tödlich verletzt, im Jahr 2023 kamen drei und im Jahr 2022 vier Menschen ums Leben.