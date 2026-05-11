Nach Lkw-Brand: Tauernautobahn in Salzburg mehrere Tage gesperrt

Zwischen Montag, 18. Mai, 13.00 Uhr, bis spätestens Samstag, 23. Mai, 6.00 Uhr, wird der gesamte Verkehr in Fahrtrichtung Salzburg zwischen dem Knoten Pongau und Pass Lueg auf die B159 abgeleitet. Parallel greift ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.

Für die Sanierung des am 9. Jänner bei einem Lkw-Brand schwer beschädigten Brentenbergtunnels auf der Salzburger Tauernautobahn (A10 ) wird der Abschnitt vor dem Pfingstwochenende für einige Tage komplett gesperrt.

Wie die Asfinag am Montag informierte, muss eine neue Tunnelbeschichtung angebracht werden, die für Helligkeit sorgt und die eine regelmäßige Reinigung der Wände ermöglicht. Dabei werden mehrere Schichten übereinandergelegt, die keinesfalls durch Fließverkehr verschmutzt werden dürfen.

Lkw-Fahrverbot

Als begleitende Maßnahme gilt für die Richtungsfahrbahn Norden zwischen dem Knoten Villach und dem Knoten Salzburg ein Lkw-Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Ausnahmen gibt es für den regionalen Quell- und Zielverkehr. Bis Ende Juni soll dann die Behebung der schweren Brandschäden abgeschlossen und der Tunnel wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein. Durch den Lkw-Unfall bzw. das Feuer wurden die Galerie vor dem Tunnel und das Tunnelgewölbe schwer in Mitleidenschaft gezogen.