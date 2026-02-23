Nach Tunnelbrand auf der Tauernautobahn: Sanierungsarbeiten beginnen

Nach dem Lkw-Brand im Brentenbergtunnel auf der Salzburger Tauernautobahn (A10) am 9. Jänner beginnen am Montag die Arbeiten zur Sanierung der stark beschädigten Tunnelröhre.

Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, wird in der Nacht gearbeitet. Der Verkehr Richtung Salzburg wird dazu wiederholt von 20.00 bis 6.00 Uhr vom Knoten Pongau bis Pass Lueg über die Bundesstraße B159 geführt. Die Arbeiten sollen zu Beginn der Sommer-Reisewelle Ende Juni abgeschlossen sein.