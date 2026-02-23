Nach Tunnelbrand auf der Tauernautobahn: Sanierungsarbeiten beginnen
Nach dem Lkw-Brand im Brentenbergtunnel auf der Salzburger Tauernautobahn (A10) am 9. Jänner beginnen am Montag die Arbeiten zur Sanierung der stark beschädigten Tunnelröhre.
Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, wird in der Nacht gearbeitet. Der Verkehr Richtung Salzburg wird dazu wiederholt von 20.00 bis 6.00 Uhr vom Knoten Pongau bis Pass Lueg über die Bundesstraße B159 geführt. Die Arbeiten sollen zu Beginn der Sommer-Reisewelle Ende Juni abgeschlossen sein.
Beim Unfall war ein Sattelkraftfahrzeug mit hoher Geschwindigkeit gegen das rechte Portal des Brentenbergtunnels geprallt. Das Schwerfahrzeug kam unmittelbar nach dem Portal im Tunnel zum Stillstand und fing sofort Feuer. Es stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand.
Sicherheitseinrichtungen zerstört
Der Lenker wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall bzw. das Feuer wurden die Galerie vor dem Tunnel und das Tunnelgewölbe schwer in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem wurden auf den ersten 120 Metern des Tunnels sämtliche Sicherheitseinrichtungen zerstört. Die genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest, die Asfinag geht von vier bis fünf Millionen aus, informierte sie am Montag.
Kommentare