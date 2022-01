Polizei in Graz zog Raser und Drogenlenker aus Verkehr

Zu Mittag hatte die Verkehrsstreife in der Triesterstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, als ihnen der 48-Jährige mit Tempo 97 km/h am Radargerät auffiel. Sie wollten den Lenker anhalten, aber dieser bog vorher in eine Tankstelle ein und machte sich davon.

Raser hatte noch keinen Führerschein

Die Streife nahm die Verfolgung auf - der Raser fuhr mit bis zu 100 km/h im Ortsgebiet. Sie stellten ihn schließlich. Er gab an, dass er kurz vor der Abnahme der Führerscheinprüfung stehe. Aus dem „rosa Schein“ dürfte nun aber nichts werden. Die Behörde wurde von den Vorfällen informiert und der Mann angezeigt. Außerdem musste er den Fahrzeugschlüssel abgeben.

Wenig später fiel den Beamten im Bereich Kärntner Straße und Grillweg ein Lenker auf, der einen seltsamen Fahrstil an den Tag legte. Sie hielten ihn auf einem Parkplatz an und testeten ihn. Es stellte sich heraus, dass er unter Suchtmitteleinfluss stand. Der 22-Jährige aus dem Bezirk Weiz gab an, dass er zu Silvester Drogen konsumiert hatte. Auch ihm wurden die Fahrzeugschlüssel abgenommen und er wurde angezeigt.