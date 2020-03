Polizei griff ein: Hungrige Katze steckte in Futterdose fest

Das Kätzchen hat eindeutig zu tief in die Dose geschaut: Sein Kopf steckte bis über beide spitzen Ohren in der Futterdose fest. Obersteirern, die Müll zur Sammelstation in Neumarkt in der Steiermark brachten, versuchten am Montag, dem Tier zu helfen, doch vergeblich. Was also tun? Sie riefen die Polizei zu Hilfe.

Eine Streife der Polizeiinspektion rückte aus und "bewaffnete sich vorsorglich mit einer Blechschere", wie die Landespolizeidirektion in ihrem Bericht dazu festhielt. Als die Beamten "an der Tatörtlichkeit" eintrafen, hockte die Katze auf einem Holzstoß - samt Dose auf dem Kopf. Die Polizisten "platzierten zwei zielgenaue Schnitte mit der Blechschere", konnten damit die Dose lockern und vom Schädel des Streuners ziehen.

Katze flüchtete in unbekannte Richtung

Ob das Tier verletzt war, konnten ihre Retter nicht mehr feststellen. Die Katze "flüchtete nach der Befreiung in unbekannte Richtung", hielt die Landespolizeidirektion fest.