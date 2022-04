Polizei entdeckte in Wohnung in Dornbirn Drogen und Waffen

Ein 23-jähriger Mann ist am vergangenen Montag in Dornbirn wegen des Besitzes von Drogen und Waffen vorläufig festgenommen worden. In der Wohnung des Mannes wurden unter anderem Kokain und Cannabis sichergestellt, aber auch Airsoft-Pistolen, eine Machete, ein Schlagring oder ein Samurai-Schwert. Der 23-Jährige befindet sich wieder auf freiem Fuß, er wird angezeigt, informierte die Polizei.

Die Exekutive wurde am Montagabend bei dem 23-Jährigen vorstellig, weil intensiver Cannabisgeruch aus seiner Wohnung drang. Beim Öffnen der Wohnungstüre verhielt sich der Mann auffallend nervös, woraufhin nach entsprechender Einwilligung seine Räume kontrolliert wurden. Dabei wurden sowohl die Drogen als auch die Waffen entdeckt.