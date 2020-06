Polizei: Berührungsängste mit sozialen Netzwerken

Laut Anfragebeantwortung hat alleine das Bundeskriminalamt mehr als ein Viertel aller Berechtigungen für polizeiliche Facebook-Zugriffe. Im Bereich der Fahndungen und der Öffentlichkeitsarbeit soll es in der Polizei die meisten Berechtigungen geben, heißt es. In ganz Vorarlberg dagegen gibt es nur 13 Beamte, die soziale Netzwerke besuchen dürfen, in Kärnten sind es gerade einmal 21. In Niederösterreich und der Steiermark werden eigene Computer eingesetzt, die sonst keinen Zugriff auf das Fahndungssystem des Innenministeriums haben.

Die Polizei und mögliche Ermittlungen im Internet sind jedenfalls seit den 90er-Jahren ein immer wieder heiß umkämpftes Thema. Damals durften die Beamten überhaupt keine Computer verwenden: In so manchen Wachzimmern wurden sie trotzdem illegal an das Telefonnetz angeschlossen – teilweise für Ermittlungen, teilweise für private Zwecke. Auch heute, im Zeitalter des Internets, lässt sich so eine Blockade wohl nicht aufrechterhalten, schließlich stehen Facebook und YouTube auf fast allen Smartphones zur Verfügung.

Zumindest gefahndet wird nach jahrelangem Rechtsstreit nun auf sozialen Netzwerken. Die Wiener Polizei etwa hat seit vergangenen August einen offiziellen Facebook-Auftritt – und bereits knapp 10.000 Fans.