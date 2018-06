Polit-Zankapfel Hallenbad: Bürgerrat wird torpediert

SPÖ gegen FPÖ und umgekehrt – jahrzehntelang lagen sich diese Parteien in den Haaren, wenn es um den Standort, die Finanzierung und die Ausgestaltung des neuen Klagenfurter Hallenbades ging. Weil die Betriebsbewilligung des alten Bades im Jahr 2023 endet, sollte nun ein Bürgerrat (aus der Datei des Energiekonzerns Stadtwerke wurden 300 Kunden zufällig ausgewählt, daraus formierte sich das 23-köpfige Beratungsgremium) die Fragen möglichst rasch klären, doch bereits zu Beginn der Entscheidungsfindung tun sich die Gräben zwischen Rot und Blau wieder auf.

Am Dienstag tagte erstmals die aus Bürgerrat, Interessensgruppen und Politvertretern bestehende Resonanzgruppe. Zwei Standorte für das Bad, für das Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) eine Kostenobergrenze von 40 Millionen Euro gezogen hatte, haben sich hervorgetan: Topfavorit ist die Ostbucht, wo ein Komplex nördlich an das Strandbad angeschlossen werden soll. Auch das Areal neben Minimundus kommt in Frage. Doch schon in der Resonanzgruppe erfolgten dienstags erste Querschüsse der FPÖ – aus Kostengründen.

Zu Mittwoch wurden bei eilig einberufenen Pressekonferenzen die Differenzen öffentlich. Mathiaschitz lud die Medienvertreter gemeinsam mit Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle und Berater Peter Plaikner, die den Bürgerrat begleiten, ins Rathaus; FP-Vizebürgermeister Christian Scheider und FPÖ-Stadtparteiobmann Wolfgang Germ taten es ihr gleich.