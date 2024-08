Am Mittwochabend wurden alle drei Wien-Konzerte des amerikanischen Superstars Taylor Swift vom Veranstalter, Barracuda Music, abgesagt. Der Grund: akute Terrorgefahr. Ein 19-Jähriger soll offenbar die rund 20.000 Fans, die sich während des Konzerts außerhalb des Stadions aufgehalten hätten, ins Visier genommen haben. Er wurde von der Polizei festgenommen und soll bereits vor längerem dem IS seine Treue geschworen haben. Wer ist der Verdächtige? Was wissen wir mittlerweile über den geplanten Terroranschlag und von wem haben die Behörden die entscheidenden Informationen bekommen? Darüber spricht Host Caroline Bartos mit KURIER Chronik-Reporterin Michaela Reibenwein.



Alles klar? “Studio KURIER” - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.

Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts