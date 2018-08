Plattform „Hundelieb“ bringt Vierbeiner und Menschen zusammen

Corinna hat Bleki diesen Sommer zum ersten Mal für ein Wochenende übernommen. Als ihr Iris die Leine an jenem Freitag in die Hand gedrückt hat, war sie zuerst ein wenig nervös. Aber schon nach wenigen Schritten habe sich alles normal angefühlt. „Meine Familie hat gesagt, dass ich übervorsichtig war und Bleki keine Sekunde aus den Augen gelassen habe. Man hat eine riesige Verantwortung, weil dieser Hund jemandem alles bedeutet. Bei einem eigenen Hund würde man wohl nicht so erpicht auf alles achten.“

Am Sonntag wurde Bleki wieder zurückgegeben. „Es war traurig, aber es war gleichzeitig auch das Richtige, dass der Hund wieder zum Besitzer geht, der unter der Woche auch Zeit hat.“

Hundesitten ist Frage des Vertrauens

530.000 registrierte Hunde leben derzeit in Österreich, die meisten davon (143.228) in Niederösterreich. Jeder Besitzer würde prinzipiell bei der Betreuung seines Tieres Hilfe benötigen, meint Alexander Dobernig, der Veranstalter der Haustiermesse, der mit dementsprechend vielen Besitzern und Dienstleistern in stetem Kontakt steht.

Bezahlte Hundesitter oder -Pensionen seien seiner Meinung nach derzeit „kein Bombengeschäft“. Das Vertrauen sei ein wichtiger Grund dabei. „Wem gebe da ich mein geliebtes Tier?“, würden sich die Besitzer fragen. „Aber Uber und Airbnb sind auch alles Milliardengeschäfte, die auf Vertrauen basieren. Ich kann mir vorstellen, dass man auch mit Hunde-Plattformen Nachfragen schaffen kann, dadurch dass es ein Angebot gibt, das es vorher nicht gab“, sagt Dobernig. Prinzipiell würden aber die meisten Hundebesitzer ihr Tier als Familienmitglied ansehen und dementsprechend ihr Leben, ihren Urlaub, ihre Arbeit planen.