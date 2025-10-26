Wie politische Plakate die Nachkriegszeit in Österreich prägten

Gezählte 20 Sätze ließ die ÖVP in den 1950er Jahren auf eines ihrer Plakate drucken. "Wer würde heute noch so etwas lesen?", überlegt Historiker Johannes Schönner, Geschäftsführer des Karl von Vogelsang-Instituts. "Damals ist man davon ausgegangen, dass die Menschen zwei Minuten vor dem Plakat stehen. Aber heute fährt man im Auto vorbei."

Die Textlastigkeit von Sujets der direkten Nachkriegszeit ist nur eine von vielen Unterschieden, die sich zur (Wahl-)Werbung der Gegenwart ergeben. Das Plakat war "das Medium dieser Zeit" in Österreich, beschreibt Schönner. Verlautbarungen der Alliierten auf Wandzeitungen Und erinnert daran, dass sogar die Alliierten ihre Verlautbarungen nicht über Radio, sondern über Plakate und Wandzeitungen unter die Leute brachten.

Bei den Parteien auffällig war wiederum die unverhohlene Konfrontation mit dem Mitbewerb bis hin zur Verunglimpfung als Tiere. "Aber bei aller Härte sieht man doch den Willen der Parteien, zusammen arbeiten zu wollen", betont Schönner. Der Schatz der vier Archive Rund 1.700 Exemplare aus 1945 bis 1955 sind seit Kurzem in einer Datenbank online, das Projekt wurde 2023 gestartet. "Wir haben uns gefragt, wo können vier parteipolitische Archive zusammenarbeiten und ihre Schätze nach außen transportieren?", begründet Rechtshistorikerin Anita Ziegerhofer namens der Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek. "Da bieten sich Plakate großartig an."