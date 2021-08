Pkw stürzte in Tirol rund 100 Meter ab

In Tirol ist ein 18-Jähriger am Freitagabend mit seinem Pkw rund 100 Meter abgestürzt. Der junge Deutsche verlor auf einer Gemeindestraße in Hart im Zillertal aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto und kam mit diesem von der Fahrbahn ab und stürzte ab. Rund 100 Meter unterhalb der Fahrbahn kam der PKW schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand, wie die Polizei am Samstagfrüh mitteilte.

Der 18-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Innsbruck geflogen.