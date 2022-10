Pkw-Lenker nach Kollision mit Bus nahe Graz tot

Ein 29-jähriger Pkw-Lenker ist am Freitagnachmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in der Nähe von Graz ums Leben gekommen. Wie die steirische Polizei am Abend mitteilte, war der Mann aus dem Bezirk Voitsberg auf der L335 (Reiner Straße) von Gratwein kommend in Richtung Rein unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem Linienbus, der ohne Fahrgäste unterwegs war, kollidierte.

Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Pkw und kam auf einem Acker zu liegen, der 29-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Der Busfahrer wurde leicht verletzt ins UKH Graz eingeliefert.