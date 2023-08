Mit neun Kilo Kokain: Pkw-Lenker in Tirol aus Verkehr gezogen

Der Polizei ist bereits am Abend des 21. Juli in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck -Land) im Zuge einer Kontrolle ein 40-jähriger deutscher Pkw-Lenker mit im Wagen versteckten neun Kilogramm Kokain ins Netz gegangen. Insgesamt wurden neun Paketen mit jeweils rund 1.000 Gramm des Rauschgifts gefunden, informierte die Exekutive am Mittwoch. Der Straßenverkaufswert belief sich auf rund 900.000 Euro. Der Lenker wurde festgenommen, Kokain sowie Fahrzeug sichergestellt.