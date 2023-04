Pkw-Lenker (23) bei Unfall in Weststeiermark getötet

Ein 23 Jahre alter Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Weststeiermark ums Leben gekommen. Der Mann war aus noch unbekannter Ursache auf das Straßenbankett geraten, hatte mehrere Verkehrszeichen und die Ortstafel von Pölfing-Brunn (Bezirk Deutschlandsberg) umgefahren und war dann gegen eine Hauswand geprallt, wie Feuerwehr und Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilten.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.