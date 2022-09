Pkw landete in Bregenz nach Schleuderfahrt auf Bahngleis

Ein Pkw mit deutschem Kennzeichen ist am Montagabend in Bregenz nach einer Schleuderfahrt auf dem Bahngleis gelandet. Die vier Insassen ließen den Wagen einfach stehen und flüchteten in die Bregenzer Innenstadt, informierte die Polizei. Um wen es sich bei dem Quartett handelt, stand vorerst nicht fest. Der Bahnverkehr zwischen Bregenz und Lochau musste zur Bergung des Fahrzeugs unterbrochen werden.

Bergekran kam zum Einsatz

Das Auto fuhr gegen 21.10 Uhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der Seestraße in Richtung Lochau. Aufgrund eines missglückten Drift-Manövers geriet der Pkw ins Schlingern und schlitterte rund 100 Meter die Straße entlang. In weiterer Folge überfuhr der Wagen die Gegenfahrbahn und den Gehsteig, durchbrach eine Buchenhecke und landete auf dem Bahngleis.

Zur Bergung des Unfallautos musste eine Hochspannungsleitung unterbrochen werden. Die Feuerwehr brachte einen Bergekran zum Einsatz.