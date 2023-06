Pkw kam in Tirol von Autobahn ab und überschlug sich

Eine 81-jährige Autofahrerin ist Sonntagfrüh im Bereich Wörgl (Bez. Kufstein) von der Inntalautobahn (A12) abgekommen. In einem angrenzenden Feld touchierte sie einen Baum, woraufhin sich der Wagen ein Mal überschlug. Die Seniorin wurde verletzt ins Spital gebracht. Nach Motorradunfällen im Roppener Tunnel auf der A12, in Tux (Bez. Schwaz) und in Schönwies (Bez. Landeck) mussten die Lenker ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden, informierte die Polizei.

Ohne erkennbaren Grund von Fahrbahn abgekommen

Die 81-jährige Deutsche war gegen zwei Uhr in Richtung Innsbruck unterwegs, als sie nach Aussagen eines Zeugen ohne erkennbaren Grund von der Fahrbahn geriet. Über eine abfallende Böschung landete sie im Feld, wo es zum Zusammenstoß mit dem Baum kam. Das total beschädigte Unfallfahrzeug wurde mit einem Kran geborgen.

Drei Verletzte bei Motorradunfällen

Im Roppener Tunnel im Gemeindegebiet von Karrösten (Bez. Imst) touchierte am späten Samstagnachmittag ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Frankreich aus ebenfalls unbekannter Ursache die rechte Tunnelwand. Der Biker stürzte und schlitterte mit dem Motorrad quer über beide Fahrstreifen. Er wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Bereits am frühen Samstagnachmittag stürzte in Tux ein 54-jähriger Motorradlenker vor der Einfahrt der Volksschule. Die Polizei konnte kein Fremdverschulden feststellen. Der Einheimische erlitt dabei eine Kopfverletzung und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ebenfalls eine Kopfverletzung zog sich am Samstagabend in Schönwies ein 74-jähriger Mann zu. Er fuhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad und ohne Helm von der Alpe Langesberg talwärts auf einer Forststraße in Richtung Schönwies. Als er mit dem Vorderrad gegen einen Stein prallte, kam er gegen 20.10 Uhr zu Sturz. Auch er wurde mit dem Helikopter geborgen.