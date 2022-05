Pinzgauer Alko-Raser verunfallte nach Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein alkoholisierter Motorradfahrer hat sich am späten Samstagnachmittag in Saalfelden eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. In einem Kreisverkehr verlor der 27-jährige Pinzgauer, der weder Schutzkleidung noch Sturzhelm trug, die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Alko-Test ergab einen Wert von 0,96 Promille.

Da er keinen Sturzhelm getragen hatte, war der junge Salzburger den Beamten aufgefallen. Einer Kontrolle wollte sich der alkoholisierte Lenker aber offenbar entziehen, weshalb er das Tempo deutlich erhöhte, als sich die Polizeistreife näherte. Mit überhöhter Geschwindigkeit raste der junge Mann durch das Saalfeldener Ortsgebiet, verfolgt von der Polizeistreife.

In einem Kreisverkehr verlor der Pinzgauer, mit T-Shirt und kurzer Hose bekleidet, die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und erlitt Schürfwunden an Armen und Beinen. Die Erstversorgung durch die Rettung lehnte er ab, der Führerschein wurde ihm dennoch entzogen. Aufgrund des erhöhten Alkoholwerts wurde darüber hinaus Anzeige bei der zuständigen Behörde erstattet.