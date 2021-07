Skitourengeher über Nacht in Gletscherspalte

In eine Gletscherspalte in 3250 Meter Höhe waren zwei Männer Samstagvormittag am Großen Wiesbachhorn gestürzt. "Wir werden es zeitig in der Früh weiter versuchen", erklärte der Einsatzleiter der Bergrettung, Paul Hasenauer. Bei schlechtem Wetter und kaum Sicht waren die Rettungsversuche im Laufe des Tages gescheitert. Am Abend wurde der Einsatz auch für die Helfer zu riskant und wurde abgebrochen. Die Alpinpolizei wollte über das Handy auch nachts mit den Männern in Kontakt bleiben, hieß es. In der Spalte seien sie windgeschützt und hätten laut Bergrettung gute Chancen, die Nacht zu überleben.