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Zwölf Feuerwehren im Einsatz

Flammen in Pflegeheim: Betreuerin als Lebensretterin

Dreizehn Bewohner mussten in einem anderen Gebäudeteil in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache ist noch unklar
10.08.2026, 10:57

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Symbolbild.

Bei einem Zimmerbrand in einem Alters- und Pflegeheim in Ternberg (Bezirk Linz-Land) in der Nacht auf Montag hat eine Pflegerin eine Bewohnerin aus einem stark verrauchten Raum retten können. Die Frauen wurden wegen Rauchgasvergiftungen ins Spital eingeliefert. Laut Angaben der Polizei mussten dreizehn Bewohner in sichere Gebäudeteile verlegt werden. Das Feuer war im zweiten Obergeschoss ausgebrochen.

Großbrand in Pflegeheim: Dutzende Verletzte bei Evakuierung

Zwölf Feuerwehren standen sowohl für die Löscharbeiten als auch für die Evakuierung im Einsatz. Die Brandursache war Montagvormittag noch unklar, teilte die Polizei weiter mit.

Oberösterreich
Agenturen, bqu  | 

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