Flammen in Pflegeheim: Betreuerin als Lebensretterin

Bei einem Zimmerbrand in einem Alters- und Pflegeheim in Ternberg (Bezirk Linz-Land) in der Nacht auf Montag hat eine Pflegerin eine Bewohnerin aus einem stark verrauchten Raum retten können. Die Frauen wurden wegen Rauchgasvergiftungen ins Spital eingeliefert. Laut Angaben der Polizei mussten dreizehn Bewohner in sichere Gebäudeteile verlegt werden. Das Feuer war im zweiten Obergeschoss ausgebrochen.