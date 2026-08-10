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Flammen in Pflegeheim: Betreuerin als Lebensretterin
Dreizehn Bewohner mussten in einem anderen Gebäudeteil in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache ist noch unklar
Bei einem Zimmerbrand in einem Alters- und Pflegeheim in Ternberg (Bezirk Linz-Land) in der Nacht auf Montag hat eine Pflegerin eine Bewohnerin aus einem stark verrauchten Raum retten können. Die Frauen wurden wegen Rauchgasvergiftungen ins Spital eingeliefert. Laut Angaben der Polizei mussten dreizehn Bewohner in sichere Gebäudeteile verlegt werden. Das Feuer war im zweiten Obergeschoss ausgebrochen.
Zwölf Feuerwehren standen sowohl für die Löscharbeiten als auch für die Evakuierung im Einsatz. Die Brandursache war Montagvormittag noch unklar, teilte die Polizei weiter mit.
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