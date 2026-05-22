Großbrand in Pflegeheim: Dutzende Verletzte bei Evakuierung
In einem Pflegeheim im Bezirk Villach-Land ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen.
22.05.2026, 19:39
Großeinsatz am Freitagabend in Kärnten: In einem Pflegeheim in Lind ob Velden im Bezirk Villach-Land ist laut Angaben des Roten Kreuzes ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude musste evakuiert werden. Nach ersten Informationen wurden dabei 34 Menschen verletzt.
Wie die Helfer mitteilten, läuft seit den Abendstunden ein umfangreicher Rettungs- und Feuerwehreinsatz. Rund 100 Bewohner der Einrichtung mussten in Sicherheit gebracht werden.
Neben mehreren Feuerwehren stehen auch Rettungskräfte, Kriseninterventionsteams sowie Hubschrauber im Einsatz. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden zusätzliche Einheiten nachalarmiert. Auch die Schnelleinsatzgruppen aus Villach und Klagenfurt rückten zum Einsatzort aus.
Etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krisenintervention betreuen Betroffene und Angehörige vor Ort.
Zur Ursache des Brandes lagen zunächst keine Informationen vor. Ebenso war vorerst unklar, wie schwer die Verletzungen der Betroffenen sind. Die Einsatzkräfte standen am Abend weiterhin im Großeinsatz.
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