Großbrand in Pflegeheim: Dutzende Verletzte bei Evakuierung

Großeinsatz am Freitagabend in Kärnten: In einem Pflegeheim in Lind ob Velden im Bezirk Villach-Land ist laut Angaben des Roten Kreuzes ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude musste evakuiert werden. Nach ersten Informationen wurden dabei 34 Menschen verletzt.

Wie die Helfer mitteilten, läuft seit den Abendstunden ein umfangreicher Rettungs- und Feuerwehreinsatz. Rund 100 Bewohner der Einrichtung mussten in Sicherheit gebracht werden.