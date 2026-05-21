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Kärnten

Klagenfurt: Vier Verletzte nach Festnahme

Bei dem Einsatz wurden sowohl der Beschuldigte als auch drei Polizeibeamte verletzt.
21.05.2026, 11:16

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Auf der Uniform ist ein Abzeichen der Polizei mit dem österreichischen Bundesadler zu sehen.

Zusammenfassung

  • 22-jähriger Afghane rastete bei Polizeieinsatz in Klagenfurt aus.
  • Mann bedrohte und attackierte Polizisten, Festnahme nur mit massiver Körperkraft möglich.
  • Vier Verletzte, darunter der Beschuldigte und drei Beamte, im Krankenhaus.

Ein 22-jähriger Mann aus Afghanistan ist am Mittwochabend während einer Amtshandlung in Klagenfurt völlig ausgerastet. Laut Polizei bedrohte und attackierte er die Beamten. Bei seiner anschließenden Festnahme habe er so heftige Gegenwehr geleistet, dass diese nur durch Anwendung "massiver Körperkraft" vollzogen werden konnte.

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Beschuldigter und Beamte im Spital

Sowohl der Beschuldigte als auch drei Beamte wurden verletzt und ins Klinikum Klagenfurt bzw. ins örtliche Unfallkrankenhaus eingeliefert.

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Agenturen, bea  | 

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