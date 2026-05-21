Klagenfurt: Vier Verletzte nach Festnahme

Ein 22-jähriger Mann aus Afghanistan ist am Mittwochabend während einer Amtshandlung in Klagenfurt völlig ausgerastet. Laut Polizei bedrohte und attackierte er die Beamten. Bei seiner anschließenden Festnahme habe er so heftige Gegenwehr geleistet, dass diese nur durch Anwendung "massiver Körperkraft" vollzogen werden konnte.