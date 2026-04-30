Klagenfurt-Land

Erpressungsverdacht: 19-jähriger Kärntner festgenommen

21-Jährige erhielt einen Erpresserbrief mit Geldforderung und erstattete Anzeige.
30.04.2026, 09:15

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Auf der Uniform ist ein Abzeichen der Polizei mit dem österreichischen Bundesadler zu sehen.

Ein 19 Jahre alter Kärntner ist am Mittwochabend im Bezirk Klagenfurt-Land festgenommen worden, weil er eine 21-Jährige zu erpressen versucht haben soll. 

Laut Polizei hatte die Frau am Abend einen Erpresserbrief in ihrer Post gefunden. Sie wurde darin zur Zahlung von mehreren Hundert Euro aufgefordert. Sie erstattete sofort Anzeige. Bei der Übergabe klickten dann für den Verdächtigen die Handschellen.

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Der 19-Jährige war gegenüber der Polizei geständig, das Motiv war zunächst allerdings unklar. Die Ermittlungen zu dem Fall und den Hintergründen dauerten noch an.

Kärnten
Agenturen  | 

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