Erpressungsverdacht: 19-jähriger Kärntner festgenommen

Ein 19 Jahre alter Kärntner ist am Mittwochabend im Bezirk Klagenfurt-Land festgenommen worden, weil er eine 21-Jährige zu erpressen versucht haben soll.

Laut Polizei hatte die Frau am Abend einen Erpresserbrief in ihrer Post gefunden. Sie wurde darin zur Zahlung von mehreren Hundert Euro aufgefordert. Sie erstattete sofort Anzeige. Bei der Übergabe klickten dann für den Verdächtigen die Handschellen.