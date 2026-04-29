Kärnten

Einbruch in Klagenfurt: Schmuck und Münzen gestohlen

Unbekannte drangen in Klagenfurt in das Haus einer 74-Jährigen ein und stahlen Schmuck, Uhren und Münzen.
29.04.2026, 09:34

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Viele goldene Münzen liegen übereinander gestapelt und glänzen im warmen Licht.

Im Bezirk Klagenfurt kam es am vergangenen Dienstag zu einem Einbruch in das Haus einer 74-jährigen Frau. Die mutmaßlichen Einbrecher sollen mit einem bislang nicht identifizierten Werkzeug ein Fenster im Erdgeschoss aufgezwängt haben, um in die Wohnräume zu gelangen.

Im Inneren des Hauses hinterließen die Tatverdächtigen deutliche Spuren. Sämtliche Schränke und Schubladen wurden offenbar durchsucht und teilweise gewaltsam herausgerissen.

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Nach ersten Angaben der Polizei sollen Schmuck, Uhren und Münzen entwendet worden sein. Es wird vermutet, dass die Unbekannten das Haus über dasselbe Fenster wieder verließen, durch das sie eingedrungen waren.

Ermittlungen laufen

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Kärnten bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bezirk Klagenfurt gemacht haben, sich mit den zuständigen Behörden in Verbindung zu setzen.

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