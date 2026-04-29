Einbruch in Klagenfurt: Schmuck und Münzen gestohlen

Im Bezirk Klagenfurt kam es am vergangenen Dienstag zu einem Einbruch in das Haus einer 74-jährigen Frau. Die mutmaßlichen Einbrecher sollen mit einem bislang nicht identifizierten Werkzeug ein Fenster im Erdgeschoss aufgezwängt haben, um in die Wohnräume zu gelangen.

Im Inneren des Hauses hinterließen die Tatverdächtigen deutliche Spuren. Sämtliche Schränke und Schubladen wurden offenbar durchsucht und teilweise gewaltsam herausgerissen.