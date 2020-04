Pflegekräfte kommen per Zug

Ab morgen. Die Wirtschaftskammer (WKO) wird voraussichtlich schon ab dem heutigen Freitag eine Buchungsplattform für jene rumänischen 24-Stunden-Betreuer online stellen, die via Korridorzug durch Ungarn nach Österreich kommen wollen. Die Kosten für eine Zugfahrt inklusive Test in einem Wiener Hotel plus Aufenthalt für diese Zeit werden bei circa 230 Euro liegen.

Alle Informationen dazu sollen auf der WKO-Webseite (www.daheimbetreut.at) gesammelt abrufbar sein. Die Wirtschaftskammer garantiert, dass die Züge fahren, derzeit ist der 2. Mai als erstes Datum fix, die Uhrzeit werde noch geklärt.

Für jene Pflegebedürftigen, deren 24-Stunden-Betreuungskräfte über eine Agentur vermittelt werden, ist die Agentur für die Buchung bei der WKO zuständig. In Fällen ohne Vermittlungsagentur können die Klienten oder die betroffenen Personenbetreuer selbst buchen. Auch die Buchungsplattform wird über die WKO-Webseite erreichbar sein. Alternativ sollen auch eine Hotline und eine eigene eMail-Adresse eingerichtet werden, Details dazu folgen in den kommenden Tagen.

Zu den Kosten hieß es seitens der WKO, dass das Angebot einen Mischpreis vorsehen wird. Bei den Tickets nach Österreich (um etwa 230 Euro) ist die Zugfahrt sowie eine Corona-Testung (CPR-Test) enthalten. Dieser wird in einem Hotel

in Wien-Schwechat durchgeführt; sobald das Ergebnis vorliegt, können die Kräfte dann zu ihrer zu betreuenden Person weiterreisen. Die Dauer dafür wird einen Tag betragen. Auch dieser Aufenthalt (inkl. Verpflegung) ist im Preis enthalten.

All jene rumänischen Personenbetreuer, die ihren Turnus in Österreich beenden, können mit dem Zug in ihre Heimat zurückfahren.