Pfingsten: Stau Richtung Süden

Verlängertes Urlaubswochenende für viele Österreicher und der Start zweiwöchiger Ferien für die Bundesländer Saarland, Baden-Württemberg und Bayern in Deutschland. Die Reisewelle ist entsprechend groß und rollt seit den Nachtstunden über Tirol und Salzburg Richtung Süden.

Salzburg

Es herrscht starker Reiseverkehr beim großen Deutschen Eck.

In Salzburg standen die Kolonnen auf einigen Abschnitten immer wieder still, laut ÖAMTC. So von der A8 in Bayern im Raum Siegsdorf über den Walserberg und die Tauern Autobahn (A10) bis in den Raum Hallein sowie im Bereich Hüttau - Flachau. Mit zwei Stunden Zeitverlust ist beim Tauerntunnel zu rechnen.

Kärnten

In Kärnten betrug die Wartezeit vor dem Karawankentunnel (A11) bei der Ausreise Richtung Slowenien über eine Stunde.

Tirol

In Triol staute es auf der Brenner Autobahn (A13) vor Innsbruck/Süd Richtung Brenner. Der Stau reichte auf die Inntal Autobahn (A12) bis Hall bzw. Zirl/Ost zurück. Verzögerungen gab es auch auf der Fernpass-Strecke Richtung Inntal.

Aktuell ist mit einer Stunden Zeitverlust Richtung Kufstein und einer halben Stunden Richtung Bregenz zu rechnen. Stau wird auf der Brennerautobahn Richtung Bozen gemeldet.