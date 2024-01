Kleinkind von Pferd in Tirol am Kopf verletzt

Pferde eingeschläfert

Auf der Umfahrungsstra√üe von Tamsweg im Salzburger Lungau ist am Montag kurz vor 6.00 Uhr eine Pkw-Lenkerin mit drei freilaufenden Pferden zusammengesto√üen. Die Tiere wurden bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle von einem Tierarzt eingeschl√§fert werden mussten. Auch die Frau zog sich Verletzungen zu, sie konnte sich aber selbstst√§ndig in das Krankenhaus begeben. Laut Polizei d√ľrften die Pferde aus einem Stall in Tamsweg entlaufen sein.

