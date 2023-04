Pfefferspray-Attacke bereitete Oster-Rave in ein jähes Ende

Bestens gefüllt war eine Party-Location im Bezirk Steyr-Land in der Nacht von Ostersonntag auf -montag, als ein bislang unbekannter Täter gegen zwei Uhr Pfefferspray in die Menschenmenge sprühte.

Zu diesem Zeitpunkt feierten laut Landespolizeidirektion Oberösterreich noch rund 2.500 Menschen in einem Zelt am Traxlgut in Sierning, die zum „Rabbit Rave“ gekommen waren.

„Für die Veranstaltung waren zum Glück Notarzt und Sanitäter abgestellt, die glücklicherweise rasch helfen konnten“, so eine Polizeisprecherin. In der dichten Menschenmasse kam es sofort bei zahlreichen Partygästen zu gesundheitlichen Problemen. 25 Personen wurden laut Polizei durch die Attacke verletzt bzw. erlitten Atembeschwerden.