Pfarrverband gegen Priestermangel

Damit das Konzept erfolgreich ist, verfolgt das fünfköpfige Team des Pfarrverbands einen Grundsatz. „Nicht die Bürger kommen zu uns, sondern wir fahren zu den Gläubigen", erklärt Mayerhofer-Sebera. Das fördert zwar den Zusammenhalt der Pfarre, bedeutet aber für den Verband einen hohen Mehraufwand.

Die Seelsorger sitzen viel häufiger im Auto. Die Büros müssen in sieben Pfarren zu unterschiedlichen Öffnungszeiten besetzt werden. Weiters gehören in der Gottesdienstordnung viele zusätzliche Parameter berücksichtigt. Es wird etwa darauf geachtet, dass in jeder Pfarre 14-tätig eine Eucharistiefeier mit einem geweihten Pfarrer stattfindet.

Währenddessen feiern die Laienseelsorger mit den Gläubigen in den anderen Pfarren eine Wortgottesfeier mit Kommunion. „Sicher wäre unserem Bischof lieber, wenn in jeder Pfarre Woche für Woche eine Eucharistiefeier zelebriert wird. Doch der Pfarrermangel bietet keine Alternative", erklärt Mayerhofer-Sebera.

Wie auch immer. Pfarrgemeinderätin Hofer spricht von einer Aufbruchstimmung in Bärnkopf. In Zukunft seien die Gläubigen wieder mehr gefordert, bei der Gestaltung der Pfarrveranstaltungen mitzuarbeiten. „Früher hat oft ein Priester entschieden, was in der Pfarre passiert. Jetzt darf sich wieder jeder viel mehr einbringen", freut sich Hofer über die neue Aufgabe.